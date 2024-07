Taxas futuras de juros têm viés de alta com curva de Treasuries

Os juros futuros operam com viés de alta em toda a curva nesta segunda-feira, 1, em meio a novas máximas dos retornos dos Treasuries, num dia de agenda local esvaziada. A baixa do dólar ante o real, no entanto, limita o movimento. Mais cedo, o Boletim Focus mostrou nova piora nas expectativas de inflação para este ano, mas para 2025, que está na mira do Banco Central, a projeção para IPCA ficou estável.

Às 9h20 desta segunda, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 marcava 10,770%, de 10,733% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 estava em 11,970%, de 11,933%, e o para janeiro de 2029 marcava 12,345%, de 12,310% no ajuste anterior. O juro da T-Note de 10 anos batia máxima de 4,434%, de 4,370% no fim da tarde de sexta-feira.