Taxas futuras de juros têm leve baixa após IPCA-15 abaixo da mediana

Os juros futuros operam em leve baixa na manhã desta sexta-feira, após o IPCA-15 de junho ter subido 0,83%, de 0,44% em maio, mas levemente abaixo da mediana das estimativas do Estadão/Broadcast, de 0,85%, mas dentro do intervalo esperado. Às 10h39 desta sexta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2022 estava em 5,68%, de 5,73% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2023 marcava 7,14%, de 7,23%, e o para 2027 era negociado em 8,50%, de 8,53% no ajuste anterior.