Taxas futuras de juros rondam estabilidade, mas curtos têm viés de alta após varejo

Os juros futuros curtos têm viés de alta na manhã desta quarta-feira, 18, e os demais rondam a estabilidade após a queda menor do que a esperada das vendas no varejo em agosto e em meio aos sinais mistos dos rendimentos dos Treasuries. Os longos operam com viés de baixa após alta de terça-feira (17) e com dólar estável ante o real. Às 9h18 desta quarta, a taxa do contrato para janeiro de 2025 subia para 11,090%, de 11,038% no ajuste de terça. O DI para janeiro de 2027 avançava para 11,105%, de 11,079%, e o para janeiro de 2029 apontava 11,490%, de 11,508% no ajuste anterior.