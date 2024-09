Economia Taxas futuras de juros recuam com dólar em meio à ata do Copom e Campos Neto

Os juros futuros começam a sessão desta terça-feira, 24, em baixa, após terem subido na véspera, alinhados ao dólar e em meio à leitura da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada mais cedo, e ao discurso do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele disse nesta terça que a inflação no Brasil “incomoda” e ressalta que o hiato do produto é positivo e que o Brasil cresce mais que o esperado.

Na ata, o comitê diz que a desancoragem das expectativas de inflação é um fator de desconforto comum a todos os membros do colegiado. No documento, o BC diz ainda que o esmorecimento no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal, o aumento de crédito direcionado e as incertezas sobre a estabilização da dívida pública têm o potencial de elevar a taxa de juros neutra da economia.

Às 9h21 desta terça, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 recuava para 12,240%, de 12,289% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 caía para 12,335%, para 12,413%, e o para janeiro de 2029 cedia para 12,455%, de 12,561% no ajuste de segunda, 23.