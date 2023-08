Economia Taxas futuras de juros recuam com alívio no câmbio e curva dos EUA

Após subirem na segunda-feira, 21, os juros futuros começam esta terça-feira (22) com alívio nas taxas, especialmente nas mais longas, acompanhando o movimento do dólar, que caía 0,50% pouco depois das 9h, a R$ 4,9538, e dos rendimentos dos Treasuries.

O mercado aguarda pela votação do arcabouço fiscal na Câmara entre hoje e amanhã, e o presidente do BC, Roberto Campos Neto, que participa de evento do Santander, que estava previsto para 9h, mas que ainda não havia começado até as 9h18.

No horário acima, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 ia para 12,415%, de 12,432% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 marcava 10,540%, de 10,593%, e o para janeiro de 2027 estava em 10,390%, de 10,469%. O DI para janeiro de 2029 apontava 10,890%, de 10,976% ontem no ajuste.