Taxas futuras de juros oscilam perto da estabilidade

As taxas de juros negociadas no mercado futuro abriram em alta, mas reduziram o ritmo e oscilam próximas da estabilidade nesta manhã de quinta-feira, 13. Segundo profissionais do mercado, a tendência seria de alívio na curva de juros hoje, não fossem as preocupações com o quadro político e fiscal doméstico.

Nesta manhã, os juros dos Treasuries recuam e o mercado recebeu positivamente os resultados das vendas no varejo em abril, no sentido de que corroboram para corte de juro.

“Os juros seguem impulsionados pela questão fiscal. Ontem foi um dia muito difícil para o governo, com boatos de demissão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, algo que seria bastante negativo, por se tratar de alguém comprometido com o ordenamento das receitas e despesas”, disse o economista-chefe da Confiance Tec, Julio Hegedus Netto.

Nesse ambiente de incertezas, o Tesouro Nacional optou por evitar a volatilidade e promover ofertas de lotes pequenos de títulos públicos prefixados. Serão ofertadas, no total, 600 mil de Letras do Tesouro Nacional (LTN) e 300 mil de Notas do Tesouro Nacional – Série F (NTN-F).

Às 11h23, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2025 tinha taxa de 10,705%, ante 10,720% do ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2026 projetava 11,35%, ante 11,32%. E a taxa do DI para janeiro de 2027 estava em 11,74%, contra 11,70% do ajuste anterior.