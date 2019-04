Taxas futuras de juros operam em alta com ruídos políticos

Os juros futuros abriram perto da estabilidade e passaram a subir logo em seguida, refletindo cautela em meio a ruídos no governo de Jair Bolsonaro. Esse ajuste acompanha ainda a alta do dólar ante o real, que contraria a queda predominante no exterior.

“Acho que os ruídos voltaram. O pessoal falando que o governo pode aceitar menos de R$ 800 bilhões de economia na reforma da Previdência”, comentou um operador de renda fixa, citando ainda declarações do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). “Ele disse que quer fazer a reforma, mas que não vai ser mulher de malandro”, acrescentou.

As vendas no varejo acabaram ficando em segundo plano. As vendas do comércio varejista ficaram estáveis (0,00%) em fevereiro ante janeiro, na série com ajuste sazonal. O resultado veio ligeiramente abaixo da mediana (0,10%) estimada pelos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde uma queda de 1,40% a avanço de 1,00%.

Na comparação com fevereiro de 2018, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 3,90% em fevereiro de 2019. Nesse confronto, as projeções iam de uma elevação de 1,40% a 6,00%, com mediana positiva de 3,00%. As vendas do varejo restrito acumularam crescimento de 2,80% no ano. No acumulado em 12 meses, houve avanço de 2,30%.

Às 10h07 desta terça-feira, o DI para janeiro de 2020 exibia 6,485%, de 6,475% no ajuste de segunda-feira. O DI para janeiro de 2021 marcava 7,08%, de 7,05%, enquanto o vencimento para janeiro de 2023 marcava 8,24%, de 8,20% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2025 estava a 8,78%, de 8,76% no ajuste anterior. No câmbio, o dólar à vista subia 0,08%, a R$ 3,8526, ante máxima em R$ 3,8581 (+0,22%).