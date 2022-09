Taxas futuras de juros avançam com cautela externa e às vésperas das eleições

Os juros futuros avançam perto de 10 pontos-base na manhã desta quinta-feira, 29, após terem subido 20 pontos-base na quarta, em linha com o dólar e retorno dos Treasuries. O movimento reflete a cautela externa e postura mais defensiva a três dias das eleições.

O investidor também aguarda o leilão de LTN e NTN-F e a coletiva de imprensa do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, às 11h, além de digerir o Relatório Trimestral de Inflação (RTI).

No documento, o BC diz que os dados de inflação de curto prazo ainda devem sentir os impactos de baixa das medidas de desonerações tributárias. Por outro lado, avalia que a inflação subjacente, mais associada ao ciclo econômico e afetada pela política monetária, deve continuar pressionada, acima do nível compatível com o cumprimento da meta. A deflação do IGP-M maior que a esperada fica em segundo plano.

Às 9h27 desta quinta, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro para janeiro de 2027 subia a 11,82%, de 11,73% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 ia para 11,82%, de 11,73%. O para janeiro de 2024 avançava a 12,93%, de 12,89%