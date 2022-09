Economia Taxas futuras de juros acompanham alta do dólar em manhã de cautela no exterior

Os juros futuros operam em alta na manhã desta segunda-feira, 19, em sintonia com o dólar e com a cautela vista no exterior a dois dias de o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) elevar os juros em 75 pontos-base, segundo estimativas do mercado. O DXY está em alta e a moeda norte-americana avança também ante a maioria das divisas de outros países emergentes e exportadores de commodities.

Além disso, o novo relatório Focus trouxe novamente piora nas expectativas para IPCA de 2024, de 3,47% para 3,50%, o que é fator de preocupação diante do esforço do BC para que a inflação convirja para meta em um horizonte relevante, que é agora 2024.

Às 10h20, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 11,76%, de 11,69% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 ia para 12,06%, de 12,02%, e o para janeiro de 2024 subia a 13,27%, de 13,22%. O dólar à vista tinha alta de 0,36%, a R$ 5,2782.