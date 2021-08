Taxas de juros têm leve queda após varejo fraco e com dólar em baixa

Os juros futuros operam em leve baixa na manhã desta quarta-feira, dando continuidade ao movimento da véspera, após o desempenho fraco das vendas no varejo de junho, com queda de 1,7% em junho ante maio, ficando aquém do piso das estimativas do mercado financeiro na pesquisa Projeções Broadcast, de -0,9%. O recuo se dá ainda em sintonia com a queda do dólar ante o real. Às 9h36, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 9,39%, de 9,43% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2023, o mais negociado, recuava para 8,07%, de 8,10%, e o para janeiro de 2022 marcava 6,48%, de 6,50% no ajuste anterior. O dólar à vista caía 0,37%, a R$ 5,1777.