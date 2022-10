Taxas de juros sobem com dólar e yields dos Treasuries e eleição segue no foco

Os juros futuros abriram em alta na manhã desta sexta-feira, 28, em sintonia com o dólar e juros dos Treasuries, e com investidores em posição mais defensiva a dois dias do segundo turno das eleições. As taxas no entanto desaceleraram há pouco com a moeda norte-americana após a divulgação de que, nos Estados Unidos, o núcleo do índice de preços de gastos com consumo (PCE na sigla em inglês), que exclui itens voláteis como alimentos e energia, avançou 0,5% no mesmo período, como previsto.

Às 9h32, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para mínima de 11,69%, de 11,66% do ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 batia mínima de 11,86%, de 11,83%, e o para janeiro de 2024 subia a 12,98%, de 12,95% no ajuste de ontem. O dólar à vista subia 0,75%, a R$ 5,3465.