Taxas de juros sobem com dólar após quedas anteriores, de olho em transição

Após fecharem em queda na semana passada, os juros futuros passam por ajustes e sobem na manhã desta segunda-feira, 5, em linha com o dólar, e com investidores à espera do desenrolar da transição de governo. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição pode ser votada na quarta-feira no plenário do Senado e é esperado que possa ser anunciado o ministro da Fazenda do governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Às 9h25, a taxa do contrato de depósito interfinaceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 12,55%, de 12,48%, e o para janeiro de 2025 ia para 12,96%, de 12,90% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2204 subia para máxima de 13,88%, de 13,82% no ajuste de sexta-feira.