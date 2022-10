Taxas de juros rondam estabilidade em meio à aposta de Selic estável em 13,75%

Os juros futuros rondam a estabilidade na manhã desta quarta-feira, 26, em toda a curva, em meio ao recuo do dólar e dos juros dos Treasuries, mas também com o mercado em compasso de espera pelo desfecho das eleições, cujo segundo turno é no domingo. Do fim da reunião de dois dias do Comitê de Política Monetária (Copom), às 18h30, se espera que a Selic seja mantida em 13,75% e que o comunicado dê pistas sobre início dos cortes. Às 9h37, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 11,70%, de 11,67% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 marcava 11,84%, de 11,83%, e o para janeiro de 2024 operava estável a 12,93%.