Taxas de juros rondam estabilidade com dólar após acordo sobre teto da dívida dos EUA

Os juros futuros rondam a estabilidade na manhã desta segunda-feira, 29, com viés de alta até o miolo da curva e de baixa nos longos, em dia de agenda esvaziada e feriado nos Estados Unidos, o que deve manter a liquidez mais baixa. O movimento está em sintonia com o do dólar à vista, que também é negociado perto da estabilidade após o acordo fechado nos Estados Unidos para elevar o teto da dívida americana e evitar um calote. Às 9h20 desta segunda, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 marcava 13,190%, de 13,168% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 subia a 11,49%, de 11,43%, e o para janeiro de 2027 ia para 10,96%, de 10,94%. O vencimento para janeiro de 2029 recuava para 11,27%, de 11,28% no ajuste anterior.