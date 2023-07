Taxas de juros rondam estabilidade após queda da sessão anterior

Após caírem na última sessão, os juros futuros rondam a estabilidade na manhã desta segunda-feira, 24, em meio a uma agenda mais fraca, que ganha tração a partir de terça-feira, 25,, com o IPCA-15 de julho. O Boletim Focus também será divulgado amanhã. O dólar e retornos dos Treasuries operam em baixa. Às 9h27 desta segunda, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 batia mínima de 12,705%, de 12,708% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 apontava 10,720%, de 10,724%, e o para janeiro de 2027 apontava estabilidade a 10,21%. Já o vencimento para janeiro de 2029 estava em 10,57%, de 10,58%.