Taxas de juros longas recuam e demais reduzem alta conforme dólar perde força

Após caírem na quinta-feira, 16, os juros futuros curtos e médios operam em leve alta na manhã desta sexta-feira, 17, diante do dólar e yields dos Treasuries também em alta, mas os longos estão em leve baixa, conforme a moeda americana reduz ganho ante o real. Além disso, o petróleo caía mais de 3%, o que pode ajudar a tirar pressão da curva por preocupações inflacionárias.

O mercado também avalia a entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à CNN com mais críticas ao Banco Central, mas a alta contida das taxas sugere não estar havendo muito estresse. E a liquidez nos negócios está reduzida em véspera de feriado de carnaval no Brasil.

Às 9h27 desta sexta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 recuava para 12,91%, de 12,97% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 ia para mínima de 12,60%, de 12,58%, e a para janeiro de 2024 marcava 13,26%, de 13,23% no ajuste anterior.