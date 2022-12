Economia Taxas de juros caem com PEC desidratada e à espera do aval no Plenário do Senado

Os juros futuros operam em queda na manhã desta quarta-feira, 7, em linha com o dólar, após a PEC da Transição ter sido aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado mais enxuta na terça-feira. Na sessão estendida da véspera, as taxas já tinham caído, após alta na regular.

A proposta aprovada amplia o teto de gastos em R$ 145 bilhões em 2023 e 2024 para pagar o Bolsa Família. Os senadores também fecharam um acordo para revisar o arcabouço fiscal do País, com o fim do teto de gastos, até o fim de agosto de 2023.

Às 9h12 desta quarta-feira, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 12,77%, de 12,79% no ajuste anterior. O para janeiro de 2025 estava em 13,14%, de 13,17%, e o para janeiro de 2024 cedia para 13,97%, de 14,00%.