Taxas de juros aproveitam alívio no câmbio e recuam após alta anterior

O dólar em queda ante o real ajuda o conduzir os juros futuros em baixa nesta segunda-feira, 27, após a alta da sessão anterior. O movimento se dá após o Boletim Focus ter mostrado uma moderação no ritmo de avanço das projeções de inflação para 2023 e 2025, além de estabilidade para 2024. Além disso, o IGP-M de fevereiro mostrou deflação, os yields dos Treasuries desaceleraram e o petróleo está em queda.

O mercado, no entanto, espera uma definição sobre a reoneração dos combustíveis, uma vez que a MP sobre o tema expira nesta terça-feira, 28. No radar fica o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, em palestra no evento IDP Summit, entre 10h e 11h, em Brasília.

Às 9h11, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 marcava 13,44%, de 13,46% no ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2025 ia para 12,70%, de 12,77%. E o para janeiro de 2027 estava na mínima de 12,96%, de 13,06% no ajuste anterior. O dólar à vista caía 0,38% para R$ 5,1790.