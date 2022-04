Taxas de juros aceleram após Campos Neto sinalizar que BC pode rever ‘tendência’

Os juros futuros começaram a sessão estáveis nesta segunda-feira, mas depois renovaram máximas e chegaram a avançar 25 pontos-base após o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, dizer que o BC está “analisando a surpresa no IPCA para ver se muda algo na tendência”, segundo traders. Até agora o BC vem sinalizando que seu plano de voo é parar com o aperto monetário em maio, após uma alta de 100 pontos-base da Selic, para 12,75% ao ano.

Às 10h22, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para 11,63%, de 11,50% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 subia para 11,94%, de 11,77%, e o para janeiro de 2024 estava em 12,64%, de 12,43%. Já o vencimento para janeiro de 2023 subia para 13,145%, de 12,967% no ajuste de sexta-feira.