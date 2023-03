Economia Taxas curtas e médias de juros têm alívio com exterior após alta da véspera

Os juros futuros curtos e médios têm alívio na manhã desta quarta-feira, 1º de março, em sintonia com o dólar, após terem subido na terça-feira. Os longos, no entanto, têm viés de alta, em sintonia com os yields dos Treasuries. Além disso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez menções ao espaço para recuo da Selic.

A liquidez, no entanto, é bem reduzida, num dia de agenda esvaziada.

Às 9h23, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 12,93%, de 12,89%, e o para janeiro de 2025 cedia para 12,64%, de 12,67% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2024 caía para 13,33%, de 13,37% no ajuste de ontem.