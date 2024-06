Economia Taxa de poupança ficou em 16,2% do PIB no 1º trimestre de 2024, afirma IBGE

A taxa de poupança ficou em 16,2% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre de 2024, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Já a taxa de investimento ficou em 16,9% no primeiro trimestre de 2024, ainda de acordo com o instituto. O IBGE anunciou nesta terça-feira, 4, os resultados das Contas Nacionais Trimestrais. O PIB brasileiro registrou alta de 0,8% no primeiro trimestre de 2024 ante o quarto trimestre de 2023,