Economia Taxa de investimento do 3º tri é a menor para período desde 2020, mostra IBGE

A taxa de investimento para o terceiro trimestre em 2023, de 16,6% do Produto Interno Bruto (PIB), é a menor para esse período do ano desde 2020, quando a taxa atingiu 16,4%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou o resultado das Contas Nacionais nesta terça-feira, 5.

Já a taxa de poupança foi de 15,7% no terceiro trimestre, menor nível para o período desde 2019, quando foi de 13,2%.

Tanto a taxa de investimento quanto a de poupança recuaram nesta leitura na margem, de acordo com a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis.

Segundo ela, a taxa de investimento tem caído por conta da diminuição do próprio investimento. “O PIB está crescendo e o investimento caindo, é uma questão do denominador”, explicou.

Já a menor taxa de poupança é explicada, segundo Palis, pelo fato de o consumo das famílias estar crescendo acima do ritmo de elevação do PIB.