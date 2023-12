Taxa de desemprego fica em 7,5% no trimestre até novembro, afirma IBGE

Massa de salários em circulação na economia aumentou em R$ 13,847 bilhões no período de um ano - Foto: Divulgação

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 7,5% no trimestre encerrado em novembro, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados na manhã desta sexta-feira, 29, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio igual a mediana de 7,5% das expectativas na pesquisa feita pelo Projeções Broadcast, cujo intervalo ia de 7,4% e 7,7%.

Em igual período de 2022, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 8,1%. No trimestre encerrado em outubro de 2023, a taxa de desocupação estava em 7,6%.

A renda média real do trabalhador foi de R$ 3.034 no trimestre encerrado em novembro. O resultado representa expansão de 3,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 300,164 bilhões no trimestre até novembro, alta de 4,8% ante igual período do ano anterior.

População desalentada

O Brasil registrou 3,378 milhões de pessoas em situação de desalento no trimestre encerrado em novembro, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A população desalentada desceu ao menor patamar desde o trimestre encerrado em agosto de 2016.

O resultado significa 196 mil desalentados a menos em relação ao trimestre encerrado em agosto, um recuo de 5,5%. Em um ano, 687 mil pessoas deixaram a situação de desalento, queda de 16,9%.

A população desalentada é definida como aquela que estava fora da força de trabalho por uma das seguintes razões: não conseguia trabalho, ou não tinha experiência, ou era muito jovem ou idosa, ou não encontrou trabalho na localidade – e que, se tivesse conseguido trabalho, estaria disponível para assumir a vaga. Os desalentados fazem parte da força de trabalho potencial.

População ocupada

O Brasil registrou uma geração de 853 mil vagas no mercado de trabalho no trimestre até novembro em relação ao trimestre encerrado em agosto, um aumento de 0,9% na ocupação. A população ocupada alcançou um recorde de 100,508 milhões de pessoas no trimestre encerrado em novembro. Em um ano, mais 815 mil pessoas encontraram uma ocupação.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE).

A população desocupada recuou em 209 mil pessoas em um trimestre, totalizando 8,202 milhões de desempregados no trimestre até novembro. Em um ano, 539 mil pessoas deixaram o desemprego. A população desempregada desceu ao menor patamar desde o trimestre até abril de 2015.

A população inativa somou 66,519 milhões de pessoas no trimestre encerrado em novembro, 274 mil a menos que no trimestre anterior. Em um ano, esse contingente aumentou em 1,238 milhão de pessoas.

O nível da ocupação – porcentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar – ficou em 57,4% no trimestre até novembro, ante 57,0% no trimestre até agosto. No trimestre terminado em novembro de 2022, o nível da ocupação era de 57,4%.

Emprego com carteira assinada

O trimestre encerrado em novembro de 2023 mostrou uma geração de 515 mil vagas com carteira assinada no setor privado em relação ao trimestre encerrado em agosto. Na comparação com o mesmo trimestre de 2022, 935 mil vagas com carteira assinada foram criadas no setor privado. O total de pessoas trabalhando com carteira assinada no setor privado foi de 37,727 milhões no trimestre até novembro, o segundo maior contingente desde o início da série histórica da pesquisa, em 2012, atrás apenas de junho de 2014.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), apurada pelo Instituto Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE).

A população trabalhando sem carteira assinada no setor privado alcançou um recorde de 13,444 milhões, 243 mil a mais que no trimestre anterior. Em relação ao trimestre até novembro de 2022, foram abertas 135 mil vagas sem carteira no setor privado.

O trabalho por conta própria ganhou 161 mil pessoas em um trimestre, para um total de 25,556 milhões. O resultado significa 57 mil pessoas a mais atuando nessa condição em relação a um ano antes.

O número de empregadores cresceu em 1 mil em um trimestre. Em relação a novembro de 2022, o total de empregadores é menor em 120 mil pessoas.

O País teve um aumento de 50 mil pessoas no trabalho doméstico em um trimestre, para um total de 5,939 milhões de pessoas. Esse contingente é 75 mil pessoas maior que no ano anterior.

O setor público teve 69 mil ocupados a menos no trimestre terminado em novembro ante o trimestre encerrado em agosto. Na comparação com o trimestre até novembro de 2022, foram fechadas 105 mil vagas.

Massa salarial recorde

A massa de salários em circulação na economia aumentou em R$ 13,847 bilhões no período de um ano, para o nível recorde de R$ 300,164 bilhões, uma alta de 4,8% no trimestre encerrado em novembro de 2023 ante o trimestre terminado em novembro de 2022. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com o trimestre terminado em agosto, a massa de renda real subiu 3,2% no trimestre terminado em novembro, R$ 9,294 bilhões a mais.

Houve expansão tanto no número de trabalhadores quanto no rendimento obtido por quem estava trabalhando. O rendimento médio dos trabalhadores ocupados teve uma alta real de 2,3% na comparação com o trimestre até agosto, R$ 67 a mais, para R$ 3.034.

Em relação ao trimestre encerrado em novembro de 2022, a renda média real de todos os trabalhadores ocupados subiu 3,8%, R$ 111 a mais.

A renda nominal, ou seja, antes que seja descontada a inflação no período, cresceu 3,0% no trimestre terminado em novembro ante o trimestre encerrado em agosto. Já na comparação com o trimestre terminado em novembro de 2022, houve elevação de 8,9% na renda média nominal.

Segundo Adriana Beringuy, coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE, a renda real do trabalhador cresce com a desaceleração da inflação e também com remunerações maiores obtidas do mercado de trabalho.

“Eu acho que pode ser combinação dos dois fatores, tanto a desaceleração da inflação, e também uma parte aí vindo do crescimento das remunerações em si”, avaliou Beringuy.