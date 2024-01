Taxa de desemprego fica em 7,4% no trimestre até dezembro, afirma IBGE

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 7,4% no trimestre encerrado em dezembro, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta quarta-feira, 31, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Essa é a menor taxa de desemprego para um quarto trimestre desde 2014 (6,6%).

O resultado ficou abaixo da previsão de 7,5% calculada a partir da mediana das estimativas de especialistas colhidas pelo Projeções Broadcast. As projeções para a taxa de desemprego variaram entre 7,3% e 7,8%.

Em igual período de 2022, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 7,9%. No trimestre encerrado em novembro de 2023, a taxa de desocupação estava em 7,5%.

A renda média real do trabalhador foi de R$ 3.032 no trimestre encerrado em dezembro. O resultado representa alta de 3,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 301,6 bilhões no trimestre até dezembro, alta de 5,0% ante igual período do ano anterior.

Taxa de subutilização da força de trabalho fica em 17,3%

No trimestre terminado em dezembro de 2023, faltou trabalho para 19,9 milhões de pessoas no País, das quais 8,1 milhões estavam sem nenhum trabalho, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A taxa composta de subutilização da força de trabalho passou de 17,6% no trimestre até setembro de 2023 para 17,3% no trimestre até dezembro. Esse indicador inclui a taxa de desocupação, a taxa de subocupação por insuficiência de horas e a taxa da força de trabalho potencial, pessoas que não estão em busca de emprego, mas que estariam disponíveis para trabalhar.

No trimestre até dezembro de 2022, a taxa de subutilização da força de trabalho estava em 18,5%.

Ainda segundo o IBGE, a população subutilizada (19,9 milhões) ficou estável ante o trimestre até setembro. Em relação ao trimestre até dezembro de 2022, esse indicador assistiu a um recuo de 6,4%. No fim de 2022, havia 21,3 milhões de pessoas nessa situação.

Brasil gerou 1,146 milhão de postos de trabalho

O Brasil registrou uma geração de 1,146 milhão de vagas no mercado de trabalho no trimestre até dezembro, o último de 2023, ante os três meses até setembro. Trata-se de um aumento de 1,1% na ocupação ante o trimestre anterior, informou nesta terça-feira, 31, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com isso, a população ocupada somou 101 milhões de pessoas no trimestre encerrado em dezembro. Em um ano, a alta foi de 1,6% e mais 1,6 milhão de pessoas encontraram uma ocupação.

Já a população desocupada recuou em 234 mil pessoas em um trimestre, totalizando 8,1 milhões de desempregados no trimestre até dezembro. Em um ano houve redução de 5,7% nesse grupo e 490 mil pessoas deixaram o desemprego.

A população inativa ou fora da força de trabalho, por sua vez, somou 66,3 milhões de pessoas no trimestre encerrado em dezembro, 543 mil a menos do que no trimestre anterior (-0,8%). Na comparação com um atrás, informou o IBGE, esse contingente ficou “estável”, com uma alta leve de 0,6%.

O nível da ocupação – porcentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar – ficou em 57,6% no trimestre até dezembro, 0,5 ponto porcentual acima do registrado no trimestre encerrado em setembro, e 0,4 ponto porcentual acima do nível registrado um ano antes, em dezembro de 2022.

Total de pessoas com carteira assinada no setor privado é recorde da série

O trimestre encerrado em dezembro de 2023 assistiu a uma geração de 612 mil vagas com carteira assinada no setor privado em relação ao trimestre encerrado em setembro (+1,6%). Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), apurada pelo Instituto Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE).

Na comparação com o mesmo trimestre de 2022, 1,1 milhão de vagas com carteira assinada foram criadas no setor privado até dezembro, alta de 3,0%.

Assim, o total de pessoas trabalhando com carteira assinada no setor privado chegou a 37,973 milhões no trimestre até dezembro, recorde da série histórica iniciada em 2012

Já as que atuavam sem carteira assinada somaram 13,5 milhões, alta de 2% (mais 264 mil pessoas) ante o trimestre anterior. Em relação ao trimestre até dezembro de 2022, a alta foi de 2,2%, com criação de 291 mil vagas sem carteira no setor privado em um ano.

O trabalho por conta própria aumentou 0,5% ou 135 mil pessoas em um trimestre, para um total de 25,6 milhões. O resultado significa 147 mil pessoas a mais (+0,6%) atuando nessa condição em relação a um ano antes, o que foi definido pelo IBGE como estabilidade.

Com relação ao trabalho doméstico, o País teve mais 223 mil pessoas em funções do tipo em um trimestre, alta de 3,8% para um total de 6 milhões de pessoas. Esse contingente é 204 mil pessoas maior (+3,5%) do que o registrado no fim de 2022.

Ao fim de dezembro, a taxa de informalidade foi de 39,1% da população ocupada, ou 39,5 milhões de trabalhadores informais. Essa taxa ficou estável ante o trimestre anterior e maior do que os 38,8% verificados no mesmo trimestre do ano anterior.