Tarifas da Enel Ceará terão aumento médio de 8,22%

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou um reajuste médio de 8,22% nas tarifas da Enel Ceará, válido a partir de 22 de abril. O índice estabelecido é inferior aos 11,62% sugeridos inicialmente. O reajuste para os consumidores atendidos em baixa tensão será de 8,35%, em média, sendo de 7,39% para consumidores residenciais, enquanto o aumento médio para as tarifas de consumidores atendidos em alta tensão será de 7,87%. Os índices estabelecidos são resultado da quinta revisão tarifária da concessionária, que ocorre de quatro em quatro anos.

O pagamento do empréstimo da Conta ACR, mecanismo de repasse de recursos às distribuidoras para cobertura dos custos não previstos com compra de energia no mercado de curto prazo entre fevereiro e dezembro de 2014, ajudou a conter o aumento. “O índice aprovado hoje foi reduzido em relação ao que estava na audiência em razão da retirada do efeito da quitação do empréstimo da conta ACR. Essa ação, juntamente com as contribuições recebidas da sociedade na Audiência Pública, possibilitaram a redução do efeito médio de 11,62% para 8,22%”, informou o diretor Sandoval Feitosa, relator da revisão tarifária da distribuidora cearense.

Esse pagamento, aliado a ajustes em rubrica da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) ajudaram a reduzir o índice final de revisão em 4,69%, indicou a Aneel. Já a bandeira tarifária contribuiu para reduzir em 3,81%, acrescentou.

Por outro lado, os itens que mais impactaram a revisão foram os custos com compra de energia, gastos para remunerar a atividade de distribuição e componentes financeiros previstos para compra de energia e risco hidrológico. A concessionária atende cerca de 3,5 milhões de unidades consumidoras localizadas em 184 municípios do Ceará.