Tarcísio: Vejo possibilidade concreta de votar reforma tributária

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quarta-feira, 5, enxergar “possibilidade concreta” de votar a proposta de reforma tributária. Ele avalia ser “perfeitamente possível” equacionar ajustes no relatório que atendam aos pleitos dos Estados e apreciar a matéria em plenário da Câmara dos Deputados de hoje até sexta-feira, 7.

Ele voltou a citar preocupação com determinados pontos incluídos no relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), envolvendo, por exemplo, os critérios de governança do Conselho Federativo – que fará a arrecadação centralizada do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS, que unificará ICMS e ISS) -, a divisão do Fundo Regional de Desenvolvimento (FDR) e o período de transição de tributos. Ontem, Aguinaldo sinalizou que fará mudanças nestes três pontos para construir um consenso com os entes federados.

O governador disse que há esforço e empenho de Aguinaldo e de toda a equipe envolvida na discussão para ajustar os pontos do relatório. Tarcísio reafirmou ainda que a reforma tributária é proposta de Estado, trabalhada há anos, e não de governo.

Nos últimos dias, a reforma tributária virou alvo de disputa partidária. O ex-presidente Jair Bolsonaro orientou que seus aliados no PL se oponham ao relatório. A bancada do PL tem 99 votos, a maior da Câmara. Como mostrou Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, Tarcísio vai procurar Bolsonaro para tentar convencê-lo a mudar de ideia.