Tarcísio, sobre plano de privatização da Sabesp: tem a garantia de que a tarifa vai cair

Declaração foi dada em entrevista ao programa Canal Livre, da Band TV – Foto: Marcelo S. Camargo / Governo do Estado de São Paulo

A privatização da Sabesp será “extremamente vantajosa” para o cidadão de São Paulo e tem a garantia de que a tarifa vai cair, afirmou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em entrevista ao programa Canal Livre, da Band TV, transmitida na noite deste domingo, 30, pela BandNews TV. Para ele, dar o incentivo para a permanência de empresas estatais operando o saneamento básico é “inadequado, com toda a ineficiência histórica”.

Segundo o governador, mobilização de capital, universalização de serviço, redução do prazo de universalização e redução de tarifa são as premissas para a privatização da Sabesp.

Marco do Saneamento

“Eu entendo que o decreto que altera regras do Marco do Saneamento é extremamente inoportuno num momento em que a gente tem que fazer uma análise. Depois da aprovação do Marco do Saneamento, o que aconteceu? Nós tivemos aí a mobilização de quase R$ 50 bilhões de capital privado para o saneamento básico”, comentou, Tarcísio.

Ele afirmou, no entanto, que confia no papel regulador do Congresso. “O Congresso se insurgiu contra essas mudanças do Marco. O governo sentiu já essa pressão, e o Congresso hoje tem lá propostas de decreto legislativo para a revisão do ato do presidente da República. Eu entendo que o Congresso tem que fazer esse papel”, disse.