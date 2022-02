Tarcísio promete ‘canteiro de obras’ e diz que Guedes está ‘vendendo esperança’

Pré-candidato ao governo de São Paulo, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, prometeu que o Brasil se tornará um “canteiro de obras” nos próximos anos e classificou o ministro da Economia, Paulo Guedes, como um “vendedor de esperança” no governo do presidente Jair Bolsonaro.

Ao ser lançado por Bolsonaro para a disputa pelo governo paulista, Tarcísio vem destacando leilões de infraestrutura realizados no governo Bolsonaro como bandeira política.

De acordo com o ministro, os investimentos privados vão chegar neste ano a R$ 1 trilhão. Por outro lado, os investimentos públicos caíram ao menor nível da história no Orçamento sancionado por Bolsonaro em 2022, um total de R$ 42,3 bilhões.

“O Brasil vai se transformar num grande canteiro de obras daqui a alguns anos. A infraestrutura vai ser mais uma alavanca para o crescimento”, disse Tarcísio ao lado de Bolsonaro e Guedes durante anúncio de medidas da Caixa para ampliar o acesso ao crédito.

“Os números estão aí para desmistificar, para desbancar os pessimistas, os apóstolos do apocalipse. O que você está fazendo é vendendo esperança, é construindo, ao lado do nosso presidente, o futuro”, disse Tarcísio ao ministro da Economia.

Guedes usou a cerimônia para afirmar que a equipe econômica de Bolsonaro é o “verdadeiro dream team”, em referência a um nome recebido pela equipe do ex-presidente Michel Temer.

Também presente no evento, o chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, disse que irá divulgar na próxima semana um estudo da equipe econômica passada mostrando que o Brasil hoje está melhor do que o cenário mais positivo traçado ainda no governo Michel Temer.