Suzano estima investimentos de capital de R$ 14,6 bilhões em 2024

O conselho de administração da Suzano aprovou estimativa de investimentos de capital (capex) no valor de R$ 14,6 bilhões para o exercício de 2024. Destes, R$ 4,6 bilhões são destinados para o Projeto Cerrado. Os outros R$ 10 bilhões são divididos em: R$ 7,7 bilhões para manutenção; R$ 900 milhões para expansão, modernização e outros; e R$ 1,4 bilhão para terras e florestas.

A Suzano também disse que manteve estimativa de investimento de capital (capex) para o ano de 2023 no valor de R$ 18,5 bilhões, conforme divulgado em fato relevante de 1ª de dezembro de 2022.

“A redução do valor total de capex previsto para 2024 em relação ao exercício de 2023 decorre, principalmente, do menor desembolso referente ao Projeto Cerrado. Cabe ainda informar que a estimativa de investimento de capital relativo à plena execução do Projeto Cerrado mantém-se em um total de R$ 22,2 bilhões, de forma que é esperado para 2025 um desembolso residual de R$ 500 milhões”, segundo a companhia.

A Suzano afirma ainda que o segmento “Expansão, Modernização e Outros” inclui os valores de desembolso previstos para 2024 referentes aos projetos anunciados em 26 de outubro de 2023, quando informou investimento de R$ 1,17 bilhão em nova fábrica e nova caldeira no Espírito Santo. A companhia, contudo, ressalta que os valores da estimativa de capex não contemplam o efeito da monetização créditos de ICMS no estado do Espírito Santo, cujo montante estimado para 2024 é de aproximadamente R$ 140 milhões.

Com relação ao capex de manutenção para 2024, o maior dispêndio em relação ao ano anterior (de R$ 6,4 bilhões em 2023 para R$ 7,7 bilhões em 2024) refere-se, principalmente, à entrada em operação da Unidade de Ribas do Rio Pardo (atual Projeto Cerrado). Além de tal fator, o aumento no segmento está relacionado a maiores gastos florestais associados a arrendamentos, manutenção de estradas e silvicultura, por sua vez relacionados ao aumento de área plantada pela companhia, em linha com a estratégia florestal já divulgada ao mercado.

Por sua vez, a redução de capex prevista na linha de Terras e Florestas (de R$ 2,4 bilhões em 2023 para R$ 1,4 bilhão em 2024) se deve à ausência do desembolso referente à aquisição de Parkia ocorrido em 2023, e contempla novos investimentos oportunos que visam dar continuidade à estratégia de aumento da base florestal da companhia, que buscam proporcionar maior competitividade e/ou opcionalidade de crescimento de seu negócio no longo prazo.