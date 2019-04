Supermercados têm crescimento real de 1,21% no faturamento

O faturamento real dos supermercados cresceu 1,21% em fevereiro no Estado de São Paulo no conceito de mesmas lojas (abertas há no mínimo 12 meses) e em termos reais (deflacionado), informou a Associação Paulista de Supermercados (APAS).

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

No acumulado dos últimos 12 meses o valor caiu para 0,78%. Segundo a entidade, o recuo é explicado pelo “efeito calendário” que deixou o carnaval, uma data importante nas vendas dos supermercados, em meses diferentes em 2018 (na segunda semana de fevereiro) e 2019 (na primeira semana de março).

Na grande São Paulo as vendas reais registraram queda de 0,33% em fevereiro, mas tiveram alta de 0,22% no interior. A Apas destaca que a região de Campinas melhorou os números em relação ao mês de janeiro, porém, segue com vendas em baixa e fechou fevereiro com queda de 1,97%.

“Com o forte calor observado em 2019, a melhora da confiança e a tímida recuperação do emprego em fevereiro na comparação entre anos, estamos confiantes que março poderá demonstrar uma análise trimestral mais otimista de que, aos poucos, os supermercados voltarão a crescer de forma mais segura e consistente”, avalia em nota o economista da Apas, Thiago Berka.