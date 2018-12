Superintendência do Cade aprova operação entre Ambev e PEP Amazônia

A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições o ato de concentração envolvendo a Ambev S.A. e a PepsiCola Industrial da Amazônia Ltda. (PEP Amazônia). A informação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 7.

Conforme o Cade, a operação consiste na “prorrogação de prazo com aditamento de contratos associativos celebrados entre o Grupo A-B InBev e Grupo Pepsico, por meio dos quais a Ambev atua, com exclusividade, no engarrafamento e distribuição de determinadas bebidas não alcoólicas, mais especificamente, isotônicos, bebidas carbonatadas e chás prontos para consumo, que fazem parte do portfólio”.

A relação contratual entre as partes teve início em 1997. Para o Cade, “entende-se que a operação trata de relações pré-existentes entre as partes e, essencialmente, de natureza exclusiva, cujos efeitos concorrenciais foram reiteradamente objeto de análise antitruste por este Conselho, conforme apurado no precedente”.