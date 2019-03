Superávit da balança na quarta semana de março é de US$ 721 milhões

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 721 milhões na quarta semana de março, no período de 18 a 24. De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 25, pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia (Secex), o valor foi alcançado com exportações de US$ 4,340 bilhões e importações de US$ 3,619 bilhões. No mês, o superávit chega a US$ 4,254 bilhões e no acumulado do ano, o superávit é de US$ 10,152 bilhões.

Segundo os dados da Secex, a média das exportações da quarta semana chegou a US$ 868,0 milhões, 21,2% abaixo da média de US$ 1,101 bilhão até a terceira semana. Isso se deu por causa da queda das exportações nas três categorias de produtos: produtos básicos (-24,1%, de US$ 609,2 milhões para US$ 462,4 milhões, por causa de petróleo em bruto, soja em grão, farelo de soja, café em grão, carnes de frango e bovina); manufaturados (-23,0%, de US$ 367,6 milhões para US$ 283,0 milhões, em razão de máquinas e aparelhos para terraplenagem, automóveis de passageiros, óxidos e hidróxidos de alumínio, veículos de carga, tubos flexíveis de ferro ou aço); e produtos semimanufaturados (-1,5%, de US$ 124,5 milhões para US$ 122,6 milhões, em virtude de ferro-ligas, ouro em formas semimanufaturadas, alumínio em bruto, madeira serrada ou fendida, açúcar em bruto).

Quanto às importações, houve crescimento de 2,1%, sobre igual período comparativo, principalmente pelo aumento nos gastos com combustíveis e lubrificantes, cereais e produtos da indústria da moagem, farmacêuticos, peixes e crustáceos, alumínio e suas obras.