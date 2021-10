Sul-africana Sibanye-Stillwater revela discussões para compra de minas no Brasil

A Sibanye-Stillwater revelou nesta segunda-feira (25) que está em negociações para a compra das minas brasileiras de Santa Rita e Serrote, que produzem níquel e cobre, respectivamente. Em comunicado, a mineradora sul-africana disse que iniciou discussões com afiliadas de fundos assessorados pela firma de investimento Appian Capital Advisory LLP, que tem sede em Londres. Segundo a empresa, um eventual acordo poderá ter impacto significativo em suas ações.

A mineradora não citou valores, mas a proposta seria adquirir as minas por cerca de US$ 1 bilhão, incluindo dívidas, segundo o The Wall Street Journal, que ouviu fontes com conhecimento do assunto. A aquisição faz parte de uma disputa global no setor minerador para garantir estoques de metais básicos usados em baterias de carros elétricos, diz o WSJ. Com informações da Dow Jones Newswires.