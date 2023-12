Starbucks encerra app, programa de fidelidade e cartão próprio no Brasil

Empresa gestora da rede no Brasil pediu recuperação judicial, em 31 de outubro, com dívidas estimadas em R$ 1,8 bilhão

A SouthRock Capital, gestora de redes de alimentação no Brasil, comunicou que a Starbucks descontinuará o seu aplicativo no Brasil, o seu programa de fidelidade e deixará de receber pagamentos do seu cartão exclusivo. As medidas valem a partir de 31 de janeiro de 2024.

Nas redes sociais da marca de bebidas, a empresa divulgou canais de contatos para tirar as dúvidas dos clientes e agradeceu “a confiança e a fidelidade durante todos esses anos”. Os consumidores terão, então, até o fim de janeiro para trocar pontos por produtos e gastar o saldo do Starbucks Card.

A SouthRock administra no País também as redes Eataly, TGI Friday’s e Subway, além da Brazil Airports, e pediu recuperação judicial, em 31 de outubro, com dívidas estimadas em R$ 1,8 bilhão.

No dia 12 de dezembro, o juiz Leonardo Fernandes dos Santos, da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Justiça de São Paulo, aceitou o pedido de recuperação judicial da SouthRock.

Santos admitiu o processamento mais de um mês após a solicitação da empresa. Ele cumpriu a determinação da semana passada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) de manter o Eataly e a Subway fora do processo. Com o deferimento, o juiz suspendeu todas as ações e execuções contra a SouthRock por 180 dias. Ela tem 60 dias para apresentar o plano de recuperação judicial, que será submetido à aprovação em assembleia de credores.