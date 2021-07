Stablecoins é opção de investimento após queda de Bitcoin

O Bitcoin iniciou a semana em queda, após a repressão chinesa quanto a moeda digital no país. Apesar da mais popular e a primeira do segmento, essa queda pode gerar insegurança ao investir em BTC. Mas, “ao contrário dela e de outras altcoins (moedas alternativas que surgiram depois do Bitcoin), as stablecoins, são ativos criptográficos com valor estável, onde flutuações em seus valores não ocorrem com tanta frequência e que são uma opção de investimento nesse momento do mercado”, diz Guilherme Quintino, country manager SatoshiTango Brasil.

Guilherme, explica que uma stablecoin é um token digital cujo valor permanece estável. As mais comuns são geralmente garantidas por moedas fiduciárias (ou seja, euro, dólar, etc.). Da mesma forma, podem ser lastreadas por outros cripto-ativos ou, menos frequentemente, por algoritmos que garantem seu valor estável. É assim que elas alcançam parcialmente a sua estabilidade.

“Se alguém estiver interessado em manter um ativo criptográfico sem a necessidade de depender de moeda fiduciária, mas sem estar exposto às mudanças potenciais no valor das criptomoedas tradicionais, aplicar em stablecoin é uma boa alternativa”, finaliza o country manager.

Os diferentes tipos de stablecoins existentes

· Vinculado à moeda fiduciária: As stablecoins mais conhecidos estão relacionadas ao dinheiro tradicional, como o dólar ou o euro. Uma paridade fixa é estabelecida entre a criptomoeda e a moeda real: um certo número de unidades de stablecoins valem certas unidades da moeda fiduciária. Ao contrário das altcoins, a emissão dessas moedas é centralizada. Seu regulador é a empresa que possui o sistema de blockchain que os executa. Uma das mais relevantes é a USD Coin (USDC), criada pela Circle Internet Financial (e comercializada pela SatoshiTango) e atrelada ao dólar norte-americano. Existe também a Euro Stasis (EURS), ligada ao Euro, entre muitos outros.

· Vinculado a criptomoedas: Ao contrário de outras stablecoins, este novo tipo de stablecoin tem uma base descentralizada. Não está relacionada a uma moeda fiduciária ou commodity, mas está ancorada em outras criptomoedas. Ainda existem poucas criptomoedas desse gênero. Seu exemplo mais conhecido é a Dai, que está associado ao Éter. Seu preço fixo é 1 DAI = 1 USD. Se o valor da DAI ultrapassar 1 USD, o algoritmo oferece incentivos econômicos aos usuários do Ethereum para trocá-lo por DAI (baixando seu preço); Caso contrário, se o valor for inferior a 1 USD, são oferecidos incentivos para trocar DAI por ETH (aumentando o seu valor). Você também encontrará a DAI entre as opções de stablecoin que oferecemos para compra.

· Apoiada por commodities: Nesse caso, a lógica é bastante semelhante à dos criptos vinculados à moeda fiduciária. Uma certa quantidade de cripto tem uma paridade fixa com uma certa quantidade de um produto, como ouro, cobre ou petróleo. O positivo é que seu valor não depende do banco, mas sim do valor das matérias-primas, cujo valor varia de acordo com o contexto econômico global. Uma das mais conhecidas desse tipo é o Petro, a criptomoeda venezuelana, ligada ao valor do petróleo.

· Não vinculada a outro ativo: Chamada de seigniorage, seu mecanismo é bastante semelhante ao dos bancos centrais de cada país. Um valor fixo é definido (por exemplo: 1 criptomoeda = 1 dólar); Se o valor se afastar do preço estabelecido, a empresa proprietária da moeda emite ou adquire os tokens em circulação, para que a cripto volte ao preço originalmente estabelecido. Um exemplo é NuBits (USNBT), cujo algoritmo regula seu valor.