SPE lançará indicador de atividade divulgado mensalmente

O subsecretário de Política Macroeconômica do Ministério da Economia, Fausto Vieira, afirmou nesta quarta-feira que a Secretaria de Política Econômica (SPE) vai lançar um indicador de atividade econômica (IAE/SPE) na próxima semana, que será divulgado mensalmente.

Segundo Vieira, o indicador tem como característica sua tempestividade e se baseia em “nowcasting”, como o Indicador de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br). São utilizados dados da Receita Federal e das receitas estaduais, além de consumo de energia e indicadores de mobilidade.

Em outubro, a SPE calcula crescimento interanual de 2,0%, puxado pelo setor de transportes, outros serviços e serviços de informação. “Novamente, olhando para o primeiro mês do quarto trimestre, confirmamos nossa expectativa, através desse indicador, que sinaliza continuidade do crescimento do setor de serviços”, disse, durante coletiva de imprensa para comentar a nova grade de parâmetros da Secretaria de Política Econômica (SPE).

Por outro lado, Vieira disse que há retração na indústria ante outubro de 2020.