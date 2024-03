S&P reitera rating AAA da Alemanha, com perspectiva estável

A S&P Global Ratings reafirmou a nota em moeda estrangeira da Alemanha em AAA no longo prazo e em A-1+ no curto prazo, com perspectiva estável. Embora espere crescimento econômico modesto este ano, a agência prevê uma estabilização das contas públicas nos próximos anos.

A instituição cortou a projeção para o déficit fiscal alemão como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023 para 0,9%, diante da restauração do dispositivo que limita o endividamento do governo. A maior economia da Europa dispõe de um dos melhores balanços externos entre as grandes economias, de acordo com a análise.

A S&P projeta que o Produto Interno Bruto (PIB) alemão crescerá 0,3% em 2024, após uma contração pequena em 2023, diante de uma recuperação a partir do segundo semestre. “A partir de 2025, esperamos um maior fortalecimento da dinâmica de consumo coincidindo com uma recuperação dos investimentos à medida que as taxas de juro continuam a normalizar”, afirma.