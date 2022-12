S&P reafirma rating da França, mas altera perspectiva de estável para negativa

A S&P Global reafirmou o rating da França em AA, mas alterou a perspectiva de estável para negativa. Em comunicado, a agência informa que cortou a previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país em 2023, de 1,7% (projeção de julho) para apenas 0,2%.

Segundo a S&P, a economia francesa desacelera. Medidas do governo para apoiar as famílias e as empresas diante da inflação no setor de energia pesarão sobre as finanças públicas do país.

A agência ainda comenta que suas projeções estão sujeitas a “riscos adicionais que poderiam reduzir mais o espaço fiscal da França”, entre eles o de uma recessão, uma reversão na consolidação orçamentária e mais atrasos na agenda de reformas do governo.