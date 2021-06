Economia S&P Global reafirma rating BB- do BNDES, com perspectiva estável

A S&P Global reafirmou nesta terça-feira o rating do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em BB-, com perspectiva estável. A agência diz que a avaliação continua a refletir a visão de que o BNDES é uma entidade relacionada “crucial” para o governo, por isso alinha os ratings em moeda local e estrangeira aos do soberano.

Segundo a S&P, o BNDES também tem visto melhora em suas métricas de capital, devido a fatores como desalavancagem do portfólio e geração interna forte de capital.

A perspectiva estável é baseada na do Brasil e os ratings do BNDES devem se mover em linha com os do País, aponta a agência em comunicado.