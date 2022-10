S&P corta rating da Turquia de B+ para B, com perspectiva estável

A S&P Global decidiu rebaixar o rating da Turquia, de B+ para B, com perspectiva estável. Segundo a agência, as políticas monetária e fiscal “relaxadas”, além de níveis baixos de reserva em moeda estrangeira, ilustram a “vulnerabilidade da lira” a novos episódios de volatilidade, com implicações para a estabilidade financeira e as contas públicas.

Para a S&P, antes das eleições de 2023, há riscos fiscais mais amplos, como de aumento no déficit público e de dolarização de passivos. A posição externa do país “continua a ser uma fraqueza importante de crédito”, o que provocou o rebaixamento da nota.

A S&P acredita que, antes das eleições parlamentares e presidenciais de 2023, os formuladores de política no país “estão priorizando o crescimento sobre a estabilidade financeira e monetária”. Ela cita o corte nos juros pelo banco central nos últimos meses, mesmo em quadro de elevada inflação.

A agência diz ainda em seu comunicado que a economia turca deve desacelerar no próximo ano, em meio a pressões inflacionárias disseminadas, que pesam sobre o consumo e o investimento. Ela espera que o crescimento do país fique abaixo de 3% em 2023.