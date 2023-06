S&P altera perspectiva do rating de Petrobras, Bradesco, BRF e outras empresas para positiva

Um dia após alterar a perspectiva de rating BB- do Brasil de estável para positiva, a S&P Global informou nesta quinta-feira, 15, em comunicado, que faz o mesmo com várias empresas do País. A agência explica que a mudança ocorre em todas as entidades corporativas ou infraestruturas com ratings direta ou indiretamente limitados pelo soberano.

A perspectiva positiva reflete a potencial elevação dos ratings, após uma eventual ação similar sobre o soberano, diz a S&P.

Segundo a agência, o rating do Brasil significa um limite para um grande número de empresas, diante da avaliação de que um default soberano geraria também estresses no crédito para essas entidades.

O comunicado da S&P traz uma lista de empresas que tiveram agora a perspectiva do rating em escala global alterada para positiva:

– BRF S.A.;

– CESP Companhia Energética de São Paulo;

– Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia;

– Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo;

– Companhia Energética de Pernambuco (CELPE);

– Companhia Energética do Rio Grande do Norte;

– EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.;

– Energisa Paraíba-Distribuidora de Energia S.A.;

– Energisa S.A.;

– Energisa Sergipe-Distribuidora de Energia S.A.;

– MRS Logística S.A.;

– Neoenergia S.A.;

– Petrobras.

Posteriormente, a agência informou sobre mudanças na perspectiva de ratings para positiva dos seguintes bancos, em outro comunicado:

– Bradesco;

– BTG Pactual;

– China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A.;

– Banco do Nordeste do Brasil;

– Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);

– Banco Santander;

– Banco Votorantim;

– Banco Citibank S.A.;

– Banco Safra;

– Banco ABC Brasil;

– Banco Cooperativo Sicredi;

– Banco do Brasil S.A. (BdB);

– Banco Pan S.A.;

– Caixa Econômica Federal (CEF);

– Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. (Haitong Brasil);

– Stone Instituição de Pagamento S.A. (Stone).