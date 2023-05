Economia Sistema bancário dos EUA é seguro e resiliente, destaca Fed no comunicado

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) avalia que o sistema bancário dos Estados Unidos é sólido e resiliente, de acordo com a mais recente decisão de política monetária da autoridade, divulgada nesta quarta-feira, 3. Em comunicado, os dirigentes reconhecem que as condições de crédito mais apertadas para as famílias e os negócios provavelmente pesarão na atividade econômica, nas contratações e na inflação. A extensão de esses efeitos permanecem incertos, avaliam.

O Comitê acompanhará de perto informações recebidas e avaliar as implicações para a política monetária, diz a publicação.

Ao determinar a extensão para o qual o endurecimento adicional da política pode ser apropriado para retornar a inflação para 2% ao longo do tempo, o Fed levará em conta o aperto cumulativo da política monetária, as defasagens com qual a política monetária afeta a atividade econômica e a inflação, e o desempenho econômico-financeiro.

Além disso, o Comitê continuará reduzindo suas participações em Treasuries e dívidas de agências e títulos lastreados em hipotecas de agências (MBS, na sigla em inglês), conforme descrito em seu planos anteriormente.