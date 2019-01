Sindigás: Petrobras comunica queda de GLP Industrial entre 3,3% e 3,6%

O sindicato que reúne as empresas distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) informou que a Petrobras comunicou às suas associadas que vai reduzir o preço do GLP Industrial entre 3,3% e 3,6%, dependendo do polo de suprimento. A redução passa a valer a partir de sexta-feira, 11, nas unidades da Petrobras.

“Cálculos do Sindigás indicam que o valor do GLP empresarial, destinado aos setores do comércio e da indústria, ficará, mesmo depois da queda, 15% mais caro do que o gás residencial (comercializado em botijões de até 13 kg). A entidade reforça que a falta de uma política de preços para o GLP empresarial faz persistir a diferença de preços entre o GLP residencial e o empresarial”, afirmou em nota.