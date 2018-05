Sindicalistas convocam ato para incluir redução do preço do gás nas negociações

Diante da grande mobilização dos caminhoneiros, a Força Sindical convocou um ato para quinta-feira, 24, em frente à sede da Petrobras em São Paulo, na avenida Paulista, para demonstrar apoio ao movimento dos motoristas de caminhão e para tentar incluir a pauta da redução do preço do botijão de gás de cozinha no debate sobre a política de preços da estatal.

Para o ato, sindicalistas pedem que manifestantes levem botijões vazios para a Paulista. Outras centrais, como a União Geral dos Trabalhadores, também devem participar.