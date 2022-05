Sinais de declínio empresarial; veja como identificar

Você sabia que a falta recorrente de dinheiro no caixa da empresa é um sinal evidente de declínio? De acordo com o gestor financeiro Vinícius Guarnieri, quando isso ocorre o empresário acredita que o problema tenha começado naquele mês, no entanto a falta de dinheiro no caixa denota problemas anteriores.

Vinícius Guarnieri é o autor do livro ‘Consciência Transformadora – Transformando pessoas e recuperando empresas’. Na obra, ele expõe oito anos de experiência na condução de empresas de vários segmentos que precisaram ser reestruturadas, recuperadas, e aponta o caminho para o empresário atingir o lucro nos negócios. Para evitar que a sua empresa entre em declínio, Guarnieri apresenta cinco dicas de como reverter essa situação.