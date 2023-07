Simplificação do sistema tributário é extremamente positiva para o País, avalia Abras

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) afirmou em nota que recebeu com grande satisfação a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Reforma Tributária pela Câmara dos Deputados. “A simplificação do sistema tributário é extremamente positiva para o país e para toda a sociedade brasileira”, diz a entidade.

A Abras trabalhou ativamente pela isenção de impostos da cesta básica que, segundo estudo da associação, poderia ser onerada em 60%, caso o governo adotasse uma alíquota de 12,5%. O estudo foi criticado publicamente pelo secretário extraordinário da Reforma, Bernard Appy, mas cumpriu com seu objetivo.

Na nota, a Abras credita a garantia de isenção à “sensibilidade e empenho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do relator da proposta, Aguinaldo Ribeiro, do coordenador do grupo de trabalho, Reginaldo Lopes, de todos os deputados federais que aprovaram a proposta e da liderança do presidente da Câmara, Arthur Lira”.

“É a vitória da boa política, em benefício da população brasileira. A cesta básica nacional, sem cobrança de impostos, é uma conquista de todos os brasileiros, que terão acesso a produtos essenciais com preços reduzidos”, diz o presidente da Abras, João Galassi.