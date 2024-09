Simone Tebet apresentará PLOA ao Congresso na terça-feira, 3, diz Padilha - O Liberal

O ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) disse nesta segunda-feira, 2, que a ministra Simone Tebet (Planejamento) apresentará a proposta de Orçamento de 2025 ao Congresso na terça-feira, dia 3. O projeto já foi divulgado. Tebet, porém, iria tirar dúvidas e defender a proposta do governo junto a congressistas. Padilha deu a declaração a jornalistas depois de reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros articuladores políticos do governo.

A reunião deverá ser às 15h30. “Vai ser apresentado pela ministra Simone Tebet, com mais detalhes e a partir dessa apresentação para o presidente do Congresso discutiremos tanto com a Comissão Mista de Orçamento quanto com o conjunto das lideranças na Câmara, no Senado”, disse Padilha.

O ministro afirmou que os projetos prioritários para o governo nos próximos dias estão no Senado. Citou propostas relacionadas a hidrogênio verde e aos programas Combustível do Futuro e Acredita. Ele também declarou que Lula manterá o ritmo de viagens aos Estado.