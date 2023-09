Sicoob cresce 44% em consórcios no 1º semestre, e vende R$ 5,3 bi

No primeiro semestre deste ano, o Sicoob vendeu R$ 5,3 bilhões em consórcios, um crescimento de 44% em relação ao mesmo período de 2022, de acordo com o sistema de cooperativas de crédito. Os consórcios de automóveis nacionais foram os mais vendidos, com volume de R$ 2,1 bilhões, seguidos pelos consórcios de imóveis, com R$ 2 bilhões.

A carteira administrada de consórcios do Sicoob tem mais de R$ 35 bilhões em volume financeiro, com 345 mil cotas ativas. Nos primeiros seis meses de 2023, houve um crescimento de 26,8% na quantidade de cotas efetivadas na comparação com igual período de 2022. O sistema tem mais de 7,5 milhões de cooperados – o “cliente” das cooperativas de crédito.

“Oferecendo uma ampla variedade de produtos e serviços que atendem a diversos perfis econômicos, proporcionamos aos nossos cooperados a oportunidade de realizar sonhos e investir de forma segura na aquisição de bens, seja para adquirir veículos, propriedades ou qualquer outro investimento significativo”, diz Francisco Silvio Reposse Junior, diretor Comercial e de Canais do Sicoob.

Dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio (Abac), citados pelo Sicoob, apontam que o mercado de consórcios teve um crescimento de 10,3% no número de cotas ativas no primeiro semestre, chegando a 9,6 milhões no total.

Períodos em que a taxa básica de juros da economia está alta, a demanda por consórcios aumenta, com os brasileiros buscando uma alternativa para a compra de bens que evite os custos mais altos de financiamento. O Sicoob acredita que mesmo com os cortes da Selic, hoje em 12,75%, porém, o produto se mantém atrativo.