Shell recebe autorização para importar até 36,5 milhões de m³ de GNL até 2024

O Ministério de Minas e Energia autorizou a Shell Energy do Brasil Gás a exercer a atividade de importador de Gás Natural Liquefeito (GNL) até o limite de 36,5 milhões de metros cúbicos, com entrega prevista para o Terminal de Regaseificação da Baía de Todos os Santos, na Bahia.

“A presente autorização terá validade até 31 de março de 2024, e limita-se exclusivamente à importação de Gás Natural na forma Liquefeita”, informa a autorização publicada nesta quarta-feira, 17, no Diário Oficial da União (DOU).

A Shell terá que apresentar à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), até o dia 25 de cada mês, relatório detalhado sobre as operações de importação realizadas no mês imediatamente anterior.

As informações serão publicadas no site da ANP, segundo a portaria assinada pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.

O GNL deverá atender térmicas, distribuidoras de gás e consumidores livres.