Shein planeja cinco lojas temporárias no Brasil em 2023

A varejista chinesa Shein tem planos de inaugurar cinco lojas no formato pop-up – ou seja, temporárias – no Brasil no ano que vem. As cidades nas quais as lojas serão abertas não foram confirmadas pela empresa de e-commerce, nem as datas de inauguração ou por quanto tempo as lojas permanecerão abertas.

No último mês de novembro, a Shein abriu uma loja temporária no Shopping Vila Olímpia, em São Paulo, que foi a primeira no País a realizar vendas físicas, fora do aplicativo da marca. A inauguração da loja teve tumulto, com clientes que esperavam para conhecer a unidade se estapeando por causa da desorganização das longas filas que se formaram. Por conta da confusão, a companhia determinou a distribuição de senhas e um limite de até 20 minutos dentro da loja por cliente. A loja ficou aberta por cinco dias.

Outra iniciativa do tipo no País ocorreu em março deste ano, com a abertura de uma loja pop-up no Village Mall, na cidade do Rio de Janeiro. No entanto, a loja não tinha vendas físicas.

Com popularidade crescente no Brasil, o aplicativo da Shein foi o mais baixado no ano passado no setor de moda, com 23,8 milhões de downloads no País, três vezes mais que seu concorrente mais próximo, a Lojas Renner. A Shein afirma estar investindo no País como um mercado estratégico na América Latina. Globalmente, a Shein alcança consumidores em mais de 150 países.